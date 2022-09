Rakuten Tv, tutte le notivà di settembre

ROMA – L’estate è finita ma non le novità su Rakuten TV: a settembre torna il grande cinema sulla piattaforma Rakuten TV, tra imperdibili titoli candidati ai più importanti Festival cinematografici, nuove serie tv ed un’ampia selezione di contenuti disponibili per la visione gratuita! Nella sezione TVOD della piattaforma, ecco arrivare l’attesissimo film campione d’incassi del 2022 Top Gun: Maverick, con un cast stellare tra cui Tom Cruise e Jennifer Connelly (già disponibile dal 25 agosto e per il noleggio dall’8 settembre); il neo-noir American Night ad un prezzo speciale esclusivo per il primo weekend d’uscita; il biopic musicale Gli Stati Uniti contro Billie Holiday che vede la cantante Andra Day, candidata al premio Oscar come miglior attrice, vestire i panni della leggenda del jazz Billie Holiday. E ancora, la commedia drammatica Io e Lulù con protagonista Channing Tatum, nel suo esordio alla regia insieme a Reid Carolin; l’ultimo film del pluripremiato regista Mario Martone Nostalgia, candidato alla Palma d’oro al Festival di Cannes, con Pierfrancesco Favino; per gli amanti del brivido l’horror di produzione svedese Andra Sidan di Tord Danielsson e Oskar Mellander, da vedere tutto d’un fiato, e in ultimo la commedia italiana Il giorno più bello di Andrea Zalone, con tra gli altri Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Violante Placido.