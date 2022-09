Torna su Dazn la Nfl: al via la nuova stagione

Ricomincia in esclusiva e in diretta streaming su DAZN la nuova stagione di NFL, pronta a sorprendere tutti i tifosi in questa lunga corsa al touchdown finale. In questo primo weekend di regular season, a dare il kick off della stagione sarà il match nella notte tra giovedì 8 settembre e venerdì 9 settembre (ore 2:20) con i campioni in carica, i Rams, e la contender numero 1 nella AFC, i Bills. Per i grandi appassionati e per i più curiosi che vogliono immergersi nel mondo del football americano l’appuntamento è già per oggi con l’NFL Talks in diretta sul canale YouTube di DAZN alle ore 17:30. I talent e telecronisti Roberto Gotta, Matteo Gandini, Matteo Pella e Federico Pasquini accompagneranno i fan di football americano in questo nuovo inizio di stagione, con tante news e curiosità.