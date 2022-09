Prime Video svela il teaser trailer ufficiale del thriller fantascientifico INVERSO - The Peripheral

William Gibson, autore best-seller del New York Times, ha svelato oggi il teaser trailer ufficiale della nuova serie drama di fantascienza di Prime Video INVERSO - The Peripheral con Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (TURN: Washington's Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt). Gibson ha condiviso in esclusiva con i fan sul proprio account Twitter (@GreatDismal) il teaser trailer, seguito subito dopo dalla protagonista Chloë Grace Moretz sui social (@chloegmoretz). Il primo episodio sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 21 ottobre, con gli episodi successivi disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022.