“Il bello del calcio”: Claudia Mercurio raddoppia

Claudia Mercurio raddoppia: grandi novità caratterizzeranno “Il bello del calcio”, la trasmissione cult di calcio e spettacolo in onda ogni lunedì (questa sera il battesimo) alle 20,50. La più importante riguarda la diffusione televisiva, che a partire da questa stagione sarà su scala nazionale. Per il suo undicesimo compleanno, “Il bello del calcio” in Campania approda sugli schermi di TeleVomero (canale 11 Dgt) e sarà visibile sul circuito Top calcio 24 anche in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Trentino Alto Adige.