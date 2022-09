Autumn Beat, ecco quando uscirà su Prime Video

Autumn Beat è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni.

Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana. “Antonio Dikele è uno dei talenti emergenti più versatili nel panorama editoriale italiano e siamo orgogliosi di accoglierlo nella Home for Talent di Prime Video con un overall deal che vede in Autumn Beat il suo primo frutto,” ha dichiarato James Farrell, VP International, Amazon Studios. “Siamo felici di continuare ad offrire al pubblico di Prime Video in Italia storie sempre nuove e appassionanti, anche a quelle che finora non sono state raccontate.”

“Siamo felici di poter raccontare ai nostri spettatori assieme ad Antonio Dikele questa storia inedita e appassionante sulla cultura black in Italia e sul ruolo della musica come mezzo di riscatto e ricerca di identità,” dichiara Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios. “Siamo entusiasti di poter lavorare con Antonio e con una squadra incredibile di giovani talenti al loro debutto cinematografico e artisti già noti al grande pubblico. Grazie al loro supporto regaleremo agli spettatori una storia unica che a ritmo di musica sarà in grado di parlare direttamente a tutti quei ragazzi e ragazze che vogliono far sentire la propria voce e mostrare al mondo di cosa sono capaci.”

“Questo film è importante perché racconta Milano e una famiglia nera che cambia nel tempo. La musica e l’amore mi hanno sempre salvato nella vita” dichiara Antonio Dikele Distefano. “È stata un’esperienza fantastica, una prima volta per me e per gli attori che non ne avevano mai fatta una simile prima. Ringrazio Prime Video per la fiducia, perché non è scontato. Perché mi ha dato la possibilità di esprimermi senza impormi nulla, senza parlarmi di algoritmi e di necessità che non potevo capire. Il mio desiderio è di poter raccontare le storie che ho visto quando ero bambino e stavo seduto sul marciapiede fuori dal negozio di mia madre. Voglio che quelle persone possano un giorno accendere la televisione e pensare ‘In questo film mi sento rappresentato’. È un privilegio che io non ho mai avuto, se non guardando fuori dal Paese. Sono contento di far parte della famiglia di Prime Video perché mi sento ascoltato davvero e perché non hanno paura della mia voce e della mia storia.”

Prime Video ha inoltre siglato con Dikele un Creative Overall Deal, un accordo di collaborazione i cui step di realizzazione saranno svelati prossimamente. Autumn Beat è co-prodotto in Italia da Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito per Indiana Production e da Amazon Studios.

Guarda il trailer