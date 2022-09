I May Destroy you - Trauma e Rinascita, la nuova miniserie in arrivo su SKY

Esce oggi il trailer italiano di I May Destroy you - Trauma e Rinascita, la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. La serie, che affronta in modo schietto e provocatorio il delicato tema del consenso sessuale, approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 20 settembre: andrà in onda su Sky Atlantic nelle serate del 20 e del 27 settembre con 6 episodi a serata e sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand.