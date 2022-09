Paramount+, ecco le serie e i film che usciranno. Tutti i pacchetti disponibili

ROMA - Roberto Benigni , con Francesco Il Cantico, esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all'amore, e momenti della vita di Francesco d'Assisi; Carlo Verdone con la nuova stagione di Vita da Carlo; Jessica Chastain a fianco di Michael Shannon per la miniserie George & Tammy, sul tempestoso matrimonio tra le stelle del country Tammy Wynette e George Jones; Harrison Ford con Helen Mirren in 1923, il più recente capitolo della storia delle origini di Yellowstone; Sylvester Stallone con la serie Tulsa King , dove si cala nei panni del capomafia newyorchese Dwight "The General" Manfredi, che dopo aver scontato 25 anni di carcere viene poco gentilmente invitato a stabilirsi a Tulsa in Oklahoma. Sono fra le star in arrivo sulla piattaforma Paramount+ , disponibile dal 15 settembre , per il pubblico italiano con oltre 8.000 ore di intrattenimento.

Tra le serie che saranno disponibili su Paramount+ Italia ci sono anche produzioni come The Offer , con Miles Teller nel ruolo del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy, protagonista dell'avventurosa realizzazione, tra boss mafiosi e studios de Il padrino; la fantascientifica L'uomo Che Cadde Sulla Terra con Chiwetel Ejiofor, serie sequel (alla base cè sempre il libro omonimo di Walter Tevis) del film interpretato da David Bowie; Halo , sull'epico conflitto del 26/o secolo tra l'umanità e gli alieni Covenant; Senza dimenticare, fra le altre, Bosè , miniserie in sei episodi su Miguel Bosè, interpretato in varie età da Ivan Sanchez e Jose Pastor, mentre Lucia Bosè ha il volto di Valeria Solarino.

Tutte le produzioni originali italiane di Paramount+

Tra le produzioni originali italiane, oltre a quelle di Benigni e Verdone, ci sono titoli come Circeo di Andrea Molaioli con Greta Scarano, che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975; Miss Fallaci, al debutto nel 2023, sulla vita della celebre giornalista; Quattordici Giorni di Ivan Cotroneo (fine settembre), con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi che segue la storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata. Ma anche Il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa, con il debutto da attrice di Elodie, che dopo l'esordio a Venezia sarà dal 22 settembre in sala e da gennaio sulla piattaforma; serie come Corpo Libero (fine ottobre) , teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con un cast che comprende Antonia Truppo e Filippo Nigro; i dating show Ex On The Beach Italia e Are You The One Italia e serie animate, come le nuove edizioni di "Beavis and Butt-Head" e "South Park", con un "tocco" italiano, grazie alle voci di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, più Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari.

Inoltre, insieme a nuove uscite come Top Gun: Maverick e Scream 5, Paramount+ offrirà anche classici iconici come Grease, Il Padrino, Star Trek, Transformers. "Con oltre un secolo di esperienza nel raccontare storie grazie al nostro prestigioso studio Hollywoodiano e ai nostri hub di produzione, da Israele all'America Latina passando dall'Inghilterra, Paramount sa come costruire uno straordinario portfolio di intrattenimento per tutti" spiega Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+. "Abbiamo grande ammirazione per la storia cinematografica italiana e un enorme rispetto per il potenziale attuale della sua industria audiovisiva" aggiunge, parlando delle produzioni italiane, Jaime Ondarza, Evp & South Emea Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa.

Come vedere Paramount+: tutti i pacchetti

In Italia, Paramount+ sarà disponibile online con diverse offerte e abbonamenti, sui principali browser all'indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un'ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre.

La piattaforma sarà disponibile anche su Sky, nell'ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo, grazie al quale, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Carlo Verdone presenta Vita da Carlo 2

E' "un privilegio essere qui con questa montagna di intrattenimento dietro... spero di fare la mia parte", ha detto Carlo Verdone parlando della sua serie autobiografica Vita da Carlo, che dopo la prima stagione su Prime Video, 'migra' per la seconda su Paramount+ la piattaforma presentata in una serata evento a Cinecittà. Da bambino "non avrei mai pensato di diventare attore - racconta Verdone sul palco a Cinecittà - ero timido e riservato e avevo paura della gente. Ma c'è stato un episodio che ha significato tutto nella mia carriera. Avevo affittato una cantina a Via alberico II per fare i miei personaggi. Alla quarta serata ho fatto lo spettacolo per una sola persona.Il giorno dopo trovo una recensione strepitosa di Franco Cordelli, che era quella persona, su Paese Sera. Scrisse "è nato un nuovo Fregoli", da quel giorno il pubblico è andato crescendo ogni giorno ed è nata così la mia carriera". Finora "ho fatto del mio meglio speriamo di far bene anche con voi - aggiunge -. Paramount ha un ruolo fondamentale nel mio amore per il cinema, grazie a un film della Paramount, Sfida all'Ok Corral, che ho visto al Capranica a sei anni e mezzo insieme a mio padre. Ho scoperto là il grande cinema, i grandi interpreti e anche la follia di mio padre, che ogni volta che iniziavano una sparatoria, si alzava e urlava 'Spara! spara!' (dice mimando il genitore). Poi finiva il film e papà andava via camminando come i pistoleri. Mia madre mi spiegava che lui tornava bambino con quei film". Gli capitava "anche anche con i film di Jerry Lewis... continuava a ridere per 10 minuti con ogni gag. Chissà, mio padre forse viveva già un suo metaverso". Anche "il film che ho visto più nella mia vita è Paramount Mi sono innamorato di Viale del tramonto di Billy Wilder, che ritengo il più grande regista - conclude -. Io ho due grandi miti, Fritz Lang e Billy Wilder".

Sylvester Stallone: "Ecco perché ho deciso di interpretare un gangster"

"Ho deciso di interpretare un gangster, perché mi ero stufato che fossero sempre De Niro e Pacino a accaparrarsi questi ruoli … e io?". Così scherza Sylvester Stallone sul palco dell'evento Paramount+ a Cinecittà, parlando della sua prima serie, Tulsa King, in arrivo sulla piattaforma Paramount. L'attore si cala nei panni del capomafia newyorchese Dwight "The General" Manfredi,che dopo aver scontato 25 anni di carcere viene poco gentilmente invitato a stabilirsi a Tulsa in Oklahoma. "Penso sia stato fantastico partecipare a una serie che va in streaming - spiega - ma non ho mai lavorato così sodo, perché vai in profondità nel personaggio". Il suo ruolo è quello di "un gangster simpatico, molto dolce… Finisco in prigione per 25 anni per qualcosa che non ho commesso ma nonostante questo sto zitto, non rivelo il vero colpevole. All'uscita mi aspetto una ricompensa e invece mi mandano via, in un posto chiamato le Badlands, a Tulsa in Oklahoma, dove si aspettano che muoia. Ma invece, avendo la capacità di organizzare le persone, faccio amicizia con cowboy, grandi e piccoli, organizzo una nuova famiglia e ottengo più successo di quanto ne avessi avuto prima". L'attore ha anche condiviso un aneddoto legato a un capolavoro del genere: "Circa 50 anni fa, stavano preparando Il padrino ed io ero in fila per interpretare un piccolo ruolo, senza battute, una delle 500 comparse che partecipavano alla scena del matrimonio. Mi dissero che non sembravo abbastanza italiano… ed ora eccomi qua, tornato da gangster". Stallone ha detto sì alla serie, perché lo showrunner Taylor Sheridan "è venuto con una storia fantastica. Ha preso un uomo che viene dall'est degli Usa e lo ha messo in mezzo ai cowboy. E' qualcosa che molti abbiamo provato, dover ricominciare da zero". L'interprete di Rocky parla anche del suo amore per l'Italia: "Ho sempre pensato che l'Italia avesse in se' un certo mistero e dramma e penso che gli italiani siano nati artisti, fanno tutto meglio di chiunque altro. Mi sento molto italiano e molto entusiasta perché credo nell'ottimismo".