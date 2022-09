Kobe - Una storia italiana, l'emozionante documentario di Prime Video dedicato a Bryant

C’è un aneddoto che forse racchiude al meglio l’affetto che Bryant ha sempre avuto verso il nostro paese. A raccontarlo è una delle sue ex compagne di scuola a Reggio Emilia: “Una volta mi disse: ‘Voi siete le ultime persone che sono riuscite a mangiare un gelato con me semplicemente perché ero Kobe e non Kobe Bryant’”.

Questa è l’essenza della storia meravigliosa che ha legato l’Italia alla leggenda dei Lakers. Una storia raccontata attraverso tantissime testimonianze nel documentario Kobe – una storia italiana, diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, disponibile da oggi, 15 settembre, su Prime Video. E’ una raccolta di testimonianze emozionanti sulla permanenza del Black Mamba in Italia, dai 6 ai 13 anni, al seguito di papà Joe che era professionista nella nostra Serie A negli anni '80.

Una permanenza distribuita su più città, da Reggio Calabria a Rieti, da Pistoia a Reggio Emilia. In tutti questi luoghi ha costruito legami con persone che raccontano il loro Bryant nel documentario, dai compagni di scuola e basket agli amici di quartiere, passando per i maestri, i professori fino ad arrivare a chi lo ha ammirato in Nba come Danilo Gallinari e Marco Belinelli oltre a Ettore Messina che lo ha allenato - parlandoci in italiano - ai Lakers. Un viaggio emozionante non solo per chi ha amato la classe immensa e il talento indescrivibile di Bryant.