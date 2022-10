Trailer della terza stagione della serie Lo scrittore fantasma

Apple TV+ via Cinefilos.it ha rilasciato oggi il trailer della terza stagione della serie per bambini e famiglie vincitrice di un Emmy, "Lo scrittore fantasma" , una rivisitazione della serie di successo dei primi anni Novanta di Sesame Workshop. La nuova stagione, in uscita il 21 ottobre , sarà caratterizzata da un cast completamente nuovo e da un'epica avventura letteraria.

Con la partecipazione di Princess Mapp ("Sydney to the Max", "The Unicorn"), Nour Assaf ("I Casagrande") e Daire McLeod ("Danger Force"), la terza stagione di "Lo scrittore fantasma" vedrà anche la presenza di guest star di rilievo, tra cui Randall Park ("WandaVision") che interpreta Lion nel viaggio "The Ghost of Oz", Jay Baruchel ("Facciamola finita") nel ruolo di Ralph il topo nella missione "Il fantasma, il topo e la moto", la vincitrice del premio Emmy Jean Smart ("Hacks") nei panni di Charlotte e Iain Armitage ("Young Sheldon") nel ruolo di Wilbur nell'avventura "La tela del fantasma".

La trama della terza stagione

Quando un fantasma infesta una libreria, rilasciando i personaggi immaginari nel mondo reale, un gruppo di amici si mette all'opera per risolvere il grande mistero che circonda gli affari incompiuti del fantasma. Mentre affrontano l'emozionante sfida, i giovani eroi si imbarcano in sei curiose avventure con personaggi ispirati al romanzo di L. Frank Baum "Il meraviglioso mago di Oz", alla storia "¡Leo! El Magnífico" dello scrittore Pablo Cartaya, al romanzo di Beverly Cleary “The Mouse and the Motorcycle”, alla canzone di Mick Jagger e Keith Richard "She's A Rainbow", al libro di E.B. White "La tela di Carlotta" e al racconto di Jewell Parker Rhodes "Bayou Magic".

La serie, vincitrice di un Emmy, che dal suo debutto si è guadagnata anche un ambitissimo Prix Jeunesse Award, un Parents' Choice Gold Medal Award e il riconoscimento di Common Sense Media, è stata sviluppata per la televisione da J.J. Johnson e Andrew Orenstein, mentre il vincitore del Premio Oscar Luke Matheny, nominato anche ai DGA Award, ha diretto cinque episodi della stagione. Matheny e Orenstein sono produttori esecutivi insieme a Johnson, Christin Simms e Blair Powers per Sinking Ship Entertainment e Kay Wilson Stallings per Sesame Workshop.