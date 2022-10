Netflix, nuovo abbonamento in uscita: costerà di meno. Ecco come funziona

Come funziona il nuovo abbonamento con pubblicità

A novembre la piattaforma lancerà 'Base con pubblicità', un nuovo piano di sottoscrizione più economico (in Italia costerà 5,49 euro al mese e sarà disponibile dal 3 novembre alle ore 17) che includerà per la prima volta interruzioni pubblicitarie. Il piano viene lanciato in totale, per ora, in 12 Paesi e non comporta nessun cambiamento per le altre forme di abbonamento che sono Base, Standard e Premium, tutti privi della pubblicità.