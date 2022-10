Trailer della seconda stagione di Acapulco

La seconda stagione di Acapulco riprende proprio sulla scia della prima, raccontando la storia del ventenne Máximo Gallardo, il cui sogno diventa realtà quando ottiene un lavoro come cabana boy nel resort più alla moda di Acapulco, Las Colinas. Nel 1985, Máximo deve fare i conti con alcuni sconvolgimenti all'interno del resort, problemi inaspettati a casa e un nuovo rivale in amore che potrebbe portargli via la ragazza dei suoi sogni. Sotto la guida di Don Pablo, ben presto arriva a proporsi per la gestione dell'intera operazione di Las Colinas, diventando il braccio destro di Diane. Nel frattempo, ai giorni nostri, l'anziano Máximo torna ad Acapulco per fare pace con la recente scomparsa di Don Pablo ed è costretto a confrontarsi con alcune questioni lasciate in sospeso dal giovane Máximo.





Ad affiancare Eugenio Derbez (il vecchio Máximo) nei dieci episodi della seconda stagione ritroviamo Enrique Arrizon (Máximo), Fernando Carsa (Memo), Damián Alcázar (Don Pablo), Camila Perez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara), Raphael Alejandro (Hugo), Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Hector) e Carlos Corona (Esteban).



Prodotta da Lionsgate Television, Acapulco è ispirata a “How to Be A Latin Lover” - il film di 3Pas Studios e Pantelion Filmsal che ha riscosso grande successo al botteghino - ed è prodotta per Apple da Lionsgate Television, 3Pas Studios e The Tannenbaum Company. La serie è creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman. Chris Harris è lo showrunner ed è anche produttore esecutivo insieme a Winsberg, Cisneros, Shuman e Jay Karas che cura anche la regia. Oltre a recitare, Derbez è produttore esecutivo insieme a Ben Odell e alla co-produttrice Sonia Gambaro per conto di 3Pas Studios. Eric e Kim Tannenbaum sono i produttori esecutivi insieme a Jason Wang per conto di The Tannenbaum Company.