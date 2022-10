Gangs of London: da domani su Sky e NOW la seconda stagione dell'action thriller Sky Original

Come apprendiamo da Cinefilos.it Gangs of London, il cult Sky Original inglese, ritorna con otto nuovi, adrenalinici episodi, dal 26 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni mercoledì su Sky Atlantic con due episodi a settimana. Tutti gli episodi in lingua originale con sottotitoli in italiano sono già disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. I tanti fan dell’action crime drama inglese ritroveranno Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù al centro del gran finale della prima stagione, e tutti gli altri protagonisti, per una seconda stagione piena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico.