Lasciami entrare: la nuova serie arriva su Paramount+

Paramount+ a presentato in esclusiva la nuova serie thriller Lasciami entrare, disponibile sul nuovo servizio di streaming di Paramount in Italia a partire dal 21 ottobre. Lasciami entrare (titolo originale: LET THE RIGHT ONE IN) è la serie in 10 episodi dei Tomorrow Studios (Snowpiercer), diretta dal candidato all'Oscar Demián Bichir (A Better Life), e interpretata dalla vincitrice del Tony Anika Noni Rose (Dreamgirls, Power), oltre a Grace Gummer (Mr. Robot), Madison Taylor Baez (Selena: The Series), Kevin Carroll (Snowfall), Ian Foreman (Merry Wish-Mas), Jacob Buster (Colony) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).