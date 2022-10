This Is Going to Hurt: la nuova serie Disney+ e BBC

Disney+ ha annunciato l'arrivo in italia della la serie BBC Studios This Is Going to Hurt che ha debuttato il 26 ottobre.. This Is Going to Hurt è una serie drama composta da sette episodi e diretta da Lucy Forbes (The End of the F***ing World). Il vincitore del Golden Globe, dell’Emmy e del BAFTA Ben Whishaw è il protagonista dell’adattamento delle memorie bestseller di Adam Kay che raccontano la sua vita da medico specializzando. Questa serie esilarante, e spesso straziante, segue una versione romanzata della vita di Adam mentre si destreggia tra l’essere un buon medico e una buona persona, in un sistema che a volte sembra essere contro di lui. Ambientata nel reparto di ostetricia e ginecologia, o “brats and twats” come viene chiamato, la serie svela la cruda realtà della vita di Adam dentro e fuori dal reparto: settimane di 97 ore, decisioni di vita o di morte, uno tsunami di fluidi corporei. Il tutto per una tariffa oraria che fatica a competere con il parchimetro dell’ospedale. Mentre Adam fa doppi turni, combatte contro l’estrema stanchezza e cerca di sconfiggere la terrificante paura di commettere un errore, la sua vita personale inizia a crollare. Passa più tempo in ospedale che a casa, vede a malapena la sua compagna e i suoi amici lo hanno quasi abbandonato. Onesto e ferocemente divertente, questo adattamento ricorda il ruolo vitale svolto da medici come Adam in tutto il mondo.



Nel cast della serie anche Alex Jennings (The Crown), Ambika Mod (Trying), Harriet Walter (Killing Eve), Michele Austin (Meet the Richardsons) e Kadiff Kirwan (I May Destroy You). This Is Going to Hurt è prodotta da Holly Pullinger (Don't Forget the Driver), mentre Adam Kay, Naomi de Pear, Jane Featherstone, James Farrell, Piers Wenger, Mona Qureshi, Kristin Jones sono gli executive producer.