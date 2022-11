Dopo i Campionati Europei di Roma, nella Casa dello Sport di Sky, un altro grande appuntamento con il nuoto, il 16th Fina World Swimming Championships 25m, i Campionati Mondiali in vasca corta in programma dal 13 al 18 dicembre a Melbourne, in Australia. Su Sky e in streaming su NOW l’edizione 2022 dell’evento di nuoto più importante dell’anno in vasca da 25 metri, con tutte le gare che assegneranno i 48 titoli in palio. Telecronaca delle gare di Riccardo Re e Cristina Chiuso.