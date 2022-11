“Ettore Bassi: Stage and Race”, il docufilm arriva il 22 novembre

ROMA - Ettore Bassi: Stage and Race debutta in esclusiva e gratuitamente su una delle principali piattaforme di Video On-Demand in Europa Rakuten TV il 22 Novembre . Il docu-film segue l’esperienza personale di Ettore Bassi, attore e conduttore televisivo nonché pilota automobilistico di cronoscalata, focalizzandosi sullo stretto legame di emozioni che intercorre tra una performance attoriale e una gara automobilistica, due realtà solo apparentemente distanti. Il protagonista si trova diviso tra due mondi e costantemente sotto i riflettori, che stia provando a mettere in scena un’opera teatrale o si trovi al posto di guida durante una gara.

Quello mostrato dal documentario è un uomo sotto pressione, sempre in prima linea; ma la storia raccontata in Ettore Bassi: Stage and Race non è incentrata sulla celebrità quanto sulla concretezza, le avversità e gli sforzi profusi sul palco o in pista. Tutte quelle sfumature umane autentiche, commoventi, a volte goffe, che non si vedono ma che fanno del protagonista un eroe. Le corse e gli spettacoli vengono mostrati quasi contemporaneamente in un crescendo di montaggi e tagli serrati e scene che porteranno il pubblico a chiedersi se Ettore riuscirà a far fronte a tutte queste responsabilità o se si arrenderà.

Attraverso la sua storia, il pubblico capirà che a legare due realtà che sembrano così diverse è un solo elemento, poco prima che si apra il sipario o che inizi la gara: un battito cardiaco crescente. Ettore Bassi: Stage and Race è un documentario originale di Rakuten TV prodotto da Prince Produzioni e curato da Ettore Bassi, Ernesto Giuntini e Paolo Sponzilli.