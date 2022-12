Fast Forward, in arrivo la serie di Rakuten TV con Francesco Totti

ROMA - Fast Forward , la nuova serie originale Rakuten TV , arriverà l’8 dicembre in esclusiva su Rakuten TV, una delle principali piattaforme di Video-On-Demand in Europa. Prodotta da VICE Media Group, media company multipiattaforma globale, in collaborazione con la DigitalBits Foundation, un’organizzazione che sostiene l’innovazione e l’adozione della blockchain e delle criptovalute, la serie di 5 episodi intraprenderà un viaggio unico intorno al mondo per scoprire come i progressi tecnologici emergenti influenzeranno la nostra vita quotidiana in futuro.

Guidati da Nelufar Hedayat, pluripremiata giornalista e conduttrice televisiva britannica, la serie coinvolge i più prestigiosi esperti nei loro campi, in un esclusivo viaggio in tutta Europa per visitare le aziende all’avanguardia in queste rivoluzioni tecnologiche. L’ingegnere Greg Brittles di Tokamak Energy mostrerà come funziona la fusione nucleare e come potrebbe diventare il futuro dell’energia. La star dei social media e comunicatrice ispirazionale Tilly Lockey ci porterà a casa sua e ci mostrerà come le braccia bioniche motorizzate abbiano cambiato la sua vita. L’ambientalista spaziale Moriba Jah metterà in discussione il nostro comportamento nell’orbita terrestre man mano che scopriremo la tecnologia di rimozione dei detriti spaziali. Ira van Eelen ci sfiderà ad immaginare l’idea di mangiare carne vera senza dover macellare un animale. Infine, conosceremo DigitalBits, una blockchain open-source dove i brand stanno avanzando nel Web 3.0, attraverso il suo amministratore delegato Daniele Mensi e il fondatore Al Burgio e incontreremo il suo ambassador di fama mondiale Francesco Totti.

Oltre ad essere scientificamente rigorosa e informativa, Fast Forward renderà le questioni complesse accessibili e divertenti per un vasto pubblico, sfruttando animazioni creative e accattivanti filmati d’archivio. Un viaggio allo stesso modo coinvolgente e affascinante che ci aiuterà a capire come queste innovazioni stiano fronteggiando le difficili sfide che l’umanità si trova ad affrontare oggi. Il risultato è una serie divertente, avvincente e appassionante che aiuterà il pubblico a capire meglio il mondo che ci aspetta. Dalla fusione nucleare alla blockchain, passando per i corpi bionici, i pulitori spaziali e la carne realizzata in laboratorio, la conduttrice intervisterà scienziati ed esperti con un particolare focus sugli aspetti umani e aspirazionali, scoprendo cosa li spinge a perseguire i loro obiettivi e sogni.

LA CONDUTTRICE - Nelufar Hedayat ha lavorato per BBC, Channel 4, VICE e The Guardian occupandosi di breaking news, eventi dal vivo e indagini approfondite in alcuni degli ambienti più ostili del mondo. Essendo fuggita da bambina da un Afghanistan devastato dalla guerra, il lavoro di Nelufar si è spesso concentrato sugli sconvolgimenti culturali vissuti da donne, bambini e famiglie in società dilaniate dai conflitti. Nei sei anni in cui ha lavorato per BBC, Nelufar ha presentato, co-prodotto e scritto documentari per la televisione, tra cui Shot for Going to School, per cui è riuscita ad ottenere la prima intervista televisiva con la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Malala. Nel 2014, Nelufar si è unita alla serie di punta di Channel 4 sugli affari esteri, Unreported World, dove si è recata a Karachi per raggiungere gli operatori sanitari che ogni giorno rischiano la vita per vaccinare i bambini contro la poliomielite in Pakistan. Questo reportage è stato candidato per la Migliore Inchiesta agli Asian Media Awards e ha fatto ottenere a Nelufar una nomination come giornalista dell’anno. Fast Forward è l’ultima serie originale esclusiva di Rakuten TV prodotta da VICE Media Group. Fast Forward sarà disponibile gratuitamente su Rakuten TV in 42 Paesi europei a partire dall’8 dicembre.