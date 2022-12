Apple TV+ annuncia il rinnovo della seconda stagione per Surface

Dopo la prima stagione acclamata in tutto il mondo, Apple TV+ ha annunciato oggi il rinnovo della seconda stagione di Surface, il thriller psicologico interpretato e prodotto da Gugu Mbatha-Raw e creato da Veronica West. "Sono entusiasta di continuare questo viaggio e di immergermi ancora di più nella tensione e nel mistero di 'Surface' con questo brillante team", ha dichiarato la star e produttrice esecutiva Gugu Mbatha-Raw. "Adoro interpretare Sophie e non vedo l'ora che i fan della serie e il nuovo pubblico si uniscano a noi nel vederla entrare nel pericoloso mondo del suo passato durante la seconda stagione". Come attrice e produttrice esecutiva, è importante e significativo portare questa storia a casa, a Londra".



"Questo è davvero un capitolo nuovo di zecca ambientato in un mondo completamente nuovo, non vedo l'ora che le persone vedano evolversi la storia scoprendo una Sophie audace e senza paura in questa seconda stagione", ha detto la creatrice Veronica West. "È stato un vero piacere lavorare con Gugu, Apple e il team di Hello Sunshine ed è un vero privilegio continuare il viaggio!".



Guidata da un'interpretazione "accattivante" e "magnetica" della protagonista Gugu Mbatha-Raw, Surface è prodotta da Apple Studios e Hello Sunshine. La prima stagione completa della serie è disponibile in streaming su Apple TV+. Surface segue le vicende di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Tornata nella sua città natale, Londra, la seconda stagione vedrà Sophie ritrovare le relazioni incompiute che hanno infestato i suoi ricordi, scoprendo da dove viene e cosa l'ha resa la persona imperfetta che era. Ma il disordine che si è lasciata alle spalle a San Francisco la raggiungerà, e Sophie scoprirà una volta per tutte che non si può mai superare del tutto il proprio passato.