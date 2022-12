Apple annuncia Super League: The War for Football

Apple TV+ ha presentato oggi la nuova serie di documentari a tema sportivo Super League: The War for Football , che farà il suo debutto il 13 gennaio. La docuserie in quattro parti documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrino nel momento in cui emergono i piani per la creazione di una lega separata, lasciando che i leader più potenti del movimento calcistico difendano o stravolgano le tradizioni di questo sport. Attraverso interviste senza precedenti ai presidenti dei campionati, ai proprietari dei club e agli ideatori della Super League europea, la docuserie racconta agli appassionati di calcio la storia ancora inedita di come e perché è stata concepita questa idea di lega separata e dei piani che sono stati elaborati per renderla possibile.

Super League: The War for Football è diretta dal regista vincitore di un Emmy Jeff Zimbalist ("The Two Escobars", "The Line", "La generazione del surf - Momentum Generation"), che è anche produttore esecutivo per conto della All Rise Films News & Documentary, insieme al vincitore di un Emmy Connor Schell attraverso la Words + Pictures ("The Last Dance", "30 for 30" e il vincitore di un Oscar® "O.J. Made in America").



La docuserie si aggiunge alla gamma in espansione di programmi non-fiction con protagonisti i grandi nomi dello sport presenti su Apple TV+, tra cui un documentario recentemente annunciato sulla vita e la carriera rivoluzionaria del sette volte campione del mondo di Formula Uno Sir Lewis Hamilton; il film documentario recentemente annunciato "Underrated", con la leggenda dell'NBA Stephen Curry; la serie di documentari in quattro parti nominata agli Emmy "They Call Me Magic", che racconta la vita e la carriera del due volte NBA Hall of Famer e icona culturale Earvin "Magic" Johnson; "The Dynasty", una nuova serie di documentari sui New England Patriots, realizzata dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, in associazione con NFL Films; "The Long Game: Bigger Than Basketball" sul fenomeno della pallacanestro Makur Maker; la docuserie "Make or Break", che porta gli spettatori dietro le quinte alla scoperta dei migliori surfisti del mondo in lotta per il titolo di campione della World Surf League Championship Tour; "Greatness Code", una serie breve non sceneggiata diretta da Gotham Chopra e coprodotta da Uninterrupted e Religion of Sports, che ha appena debuttato con la seconda stagione.