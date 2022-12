Liaison, svelata la data d'uscita della serie con Vincent Cassel

Apple TV+ ha annunciato oggi la data d'uscita di Liaison, una nuova serie thriller in sei episodi interpretata dal vincitore del Premio César Vincent Cassel ("Black Swan", "Westworld") e dalla vincitrice del Premio BAFTA Eva Green ("Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali"), nonché la prima serie Apple Original in lingua francese e inglese. "Liaison" farà il suo debutto il 24 febbraio con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 31 marzo.



Liaison è un thriller contemporaneo ad alta tensione che indaga su quanto gli errori del nostro passato hanno il potenziale per distruggere il nostro futuro. La serie combina l'azione con una trama imprevedibile e che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia di amore.



Oltre a Cassel, la serie è interpretata anche da Eva Green, Peter Mullan ("Ozark"), il vincitore del premio Cesar Gerard Lanvin ("Chiami il mio agente!"), Daniel Francis ("Small Axe"), Stanislas Merhar ("The Black Book: La natura della realtà"), Irene Jacob ("La doppia vita di Veronica"), Laetitia Eido ("Fauda"), Eriq Ebouaney ("Rogue City"), l'astro nascente del BAFTA Bukky Bakray ("Rocks") e il vincitore dell'Emmy Thierry Fremont ("Murder In Mind").