Sylvester Stallone esclusivo: "Che emozione incontrare Mattarella a Monza! Tulsa King? Vi dico tutto"

ROMA - Raccontare Sylvester Stallone in poche righe è impossibile almeno quanto supefluo. Lui non è un'icona di Hollywood . Lui è l'icona per antonomasia di un cinema (quello action) che ha segnato una generazione oggi a cavallo tra i quaranta e i cinquant'anni. Ma non è solo questo. In più di cinquant'anni di carriera e in oltre 60 film il suo sguardo, i suoi muscoli e il suo cinema hanno lasciato un marchio indelebile.

Cosa è Tulsa King e quando uscirà sul Paramount+

Fatta questa doversa prefazione, passiamo all'uomo. Perché tu entri in una stanza, te lo vedi davanti e pensi di essere in uno dei suoi film. Ti aspetti il divo e invece ti viene incontro una persona dalla gentilezza inaspettata. Potrebbe avere il mondo e invece gli basta una poltrona per raccontarti quella che è la sua unica, vera passione: mettere in scena personaggi. I suoi personaggi. Mai vincenti all'origine ma perennemente in cerca di riscatto. Non è da meno Dwight "The General" Manfredi, il protagonista della serie Tulsa King (disponibile in dieci episodi dal 25 dicembre su Paramount+). E' un boss della mafia di New York che dopo 25 anni trascorsi in carcere si accorge che la città e la malavita sono andate avanti senza di lui. Il nuovo capo pensa che un nuovo scenario sia la scelta migliore per Dwight, che viene infatti spedito a Tulsa, Oklahoma. Una promozione al contrario con il protagonista in cerca di riscatto e vendetta. Per farlo, però, avrà prima bisogno di costruirsi una banda tutta sua. Una missione tutt'altro che semplice.

Cosa ci ha raccontato Stallone sull'Italia e sul suo incontro con Mattarella a Monza

"Girare questa serie, la prima da protagonista nella mia carriera, è stato molto divertente ma anche molto stancante", ci racconta Stallone nell'intervista che ci ha concesso. "Mi svegliavo tutte le mattine alle 4.30 e cominciavo a ripetere tutte le battute che avevo registrato sul cellulare durante le mie azioni quotidiani. Era divertente vedermi recitare mentre ero sotto la doccia o mentre andavo in giro a fare una passeggiata". Che poi ce lo vedete Stallone, 76 anni (portati da Dio), mentre cammina per strada provando le scene del suo personaggio? "Diciamo che sono stati mesi particolari e stancanti per me. Però è stato meraviglioso".

Quando gli chiediamo un parere sull'Italia i suoi occhi si illuminano: "Sarà il mio dna italiano, non lo so. Però questo paese lo sento come fosse casa mia. Voi siete persone molto rumorose e incasinate ma siete il popolo migliore. Mi sento a casa tutte le volte che vengo qui a Roma", ha detto Sly.

Lo stesso Stallone, nel nostro paese per la promozione della serie, è stato ospite della Ferrari lo scorso settembre a Monza per il Gp di Formula Uno. Una sorta di Disneyworld per un appassionato di auto come lui. Una gioia doppia perché in quella circostanza è riuscito ad incrociare per un saluto volante anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qui Stallone sorride quasi imbarazzato (sì, suona incredibile ma è proprio così): "Cosa ci siamo detti? L'ho ringraziato per avermi dato la possibilità di essere lì. Mi ha fatto tanto piacere incontrarlo, è una persona incredibile". Mattarella e Stallone insieme. Sembra un film ma non lo è.