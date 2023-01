L'isola delle forme, la serie per famiglie basata sui bestseller di Mac Barnett e Jon Klassen

L'isola delle forme, la nuova serie in stop motion per bambini e famiglie basata sulla trilogia bestseller di libri illustrati Shapes di Mac Barnett e Jon Klassen. La serie, che farà il suo debutto il 20 gennaio su Apple TV+, è un racconto intelligente, divertente e stimolante che si svolge su un'isola incantevole e invita gli spettatori a unirsi al serio Quadrato, all'intrepido Cerchio e all'insidioso Triangolo nelle loro avventure, mentre, sempre all'insegna del divertimento, cercano risposte e costruiscono la loro amicizia. Il tutto imparando a gestire e rispettare le reciproche differenze e mostrando ai bambini che l'amicizia può assumere molte forme.



L'isola delle forme è doppiata da Yvette Nicole Brown ("Disenchanted") nel ruolo del narratore, Harvey Guillen ("What We Do in the Shadows") che presterà la voce al Quadrato, Scott Adsit ("30 Rock"), nel ruolo del Triangolo e Gideon Adlon ("Giù le mani dalle nostre figlie - Blockers") in quello del Cerchio.



La serie è stata co-creata da Mac Barnett e Jon Klassen, che sono anche produttori esecutivi insieme ai vincitori dell'Emmy Kelli Bix Bixler e Drew Hodges ("Tumble Leaf") della Bix Pix Entertainment. Ryan Pequin è produttore esecutivo e sceneggiatore capo.



La crescente offerta di serie e film originali pluripremiati per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche straordinarie proposte per tutte le età, come "Supersorda", "La nostra piccola fattoria", "Anatra e Oca", "Pigna e Pony", "Fraggle Rock: Ritorno alla grotta" e "Professione spia" della Jim Henson Company; la serie vincitrice del Peabody Award e dell'Emmy "Acquasilente", "Helpsters" di Sesame Workshop, "Wolfboy e la fabbrica del tutto" della HITRECORD di Joseph Gordon-Levitt e Bento Box Entertainment, "I tuoi amici Sago Mini", il candidato al Children & Family Emmy Award "Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza" di Jack McBrayer e Angela C. Santomero, "Snoopy nello spazio", la serie candidata al Daytime Emmy Award, "Le avventure di Snoopy", "Mettiamoci in moto Otis!". Tra le proposte live-action ci sono "Ambra Chiaro" di Bonnie Hunt, "Un passo alla volta", "Le ragazze del Surf", "La vita secondo Ella" e la serie vincitrice del Daytime Emmy Award "Lo scrittore fantasma".



In questa rosa sono inclusi anche gli speciali dei Peanuts e di WildBrain, tra cui "Le piccole cose contano, Charlie Brown", "Snoopy presenta: la scuola di Lucy", "A mamma (e papà) con amore", "Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy" e "Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra", l'evento televisivo vincitore del BAFTA Children & Young People's Award e del Daytime Emmy Award basato sul libro best-seller del New York Times e TIME Best Book of the Year di Oliver Jeffers.