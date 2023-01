Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky . Da oggi, giovedì 12 gennaio , al 206 del telecomando Sky e in streaming su NOW, si è acceso un canale interamente dedicato: Sky Sport Golf . Tra i tanti appuntamenti, a fine settembre spicca il più atteso del 2023: la Ryder Cup , il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia .

Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live a stagione: i 4 Major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che include l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio, e il grande appuntamento del 2023, la Ryder Cup, in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Per il nuovo canale, Sky potrà contare su un partner d’eccezione: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking sarà main partner di Sky Sport per la programmazione di golf dei prossimi 3 anni.

Una stagione entusiasmante, tutta da vivere, anche grazie al racconto e alla passione della grande squadra golf di Sky, capitanata da Silvio Grappasonni. Con lui al commento Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù e Claudio Viganò. Le telecronache saranno invece curate da Alessandro Lupi e Michele Gallerani mentre gli studi saranno condotti da Francesca Piantanida.

Si parte subito con un grande evento, la Hero Cup: appuntamento da domani, venerdì 13, a domenica 15 gennaio ad Abu Dhabi, live in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Golf e anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, sul percorso dell’Abu Dhabi Golf Club, inedita e spettacolare sfida a squadre del DP World Tour, con una rappresentativa formata da 10 giocatori di Gran Bretagna e Irlanda e altrettanti dell’Europa Continentale.

Della squadra europea fa parte anche l’italiano Francesco Molinari, capitano-giocatore, che potrà contare, fra gli altri, anche su un altro Azzurro, Gudo Migliozzi, sul belga Thomas Pieters e sullo svedese Alex Noren. Dall’altra parte, saranno della partita anche gli inglesi Tommy Fleetwood, capitano-giocatore, Tyrrell Hatton e l’irlandese Shane Lowry.