Make or Break: in arrivo la seconda stagione della docuserie sui migliori surfisti del mondo

La seconda stagione di Make or Break, la docuserie che porta lo spettatore dietro le quinte delle competizioni più prestigiose, insieme ai migliori surfisti del mondo in gara per il titolo al World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 17 febbraio con i primi quattro episodi; gli altri quattro episodi usciranno la settimana successiva, il 24 febbraio.



Con interviste inedite, Make or Break torna nel mondo del surf professionale, offrendo un'immersione intima e profonda nelle aspirazioni, nelle sfide, nella carriera e nella vita personale dei surfisti che competono per rimanere nell'élite del WSL Championship Tour maschile e femminile. La docuserie porterà il pubblico nelle splendide località che hanno ospitato la stagione agonistica 2022, catturando gli alti e bassi del "Dream Tour", tra cui il mid-season cut, le rivalità internazionali e i ribaltamenti da record che hanno infranto ogni pronostico. Ogni episodio della serie, suddivisa in otto puntate, accende i riflettori sui surfisti di fama internazionale, offrendo interviste inedite con:

Kelly Slater

Tatiana Weston-Webb

Stephanie Gilmore

Owen Wright

Tyler Wright

Jack Robinson

Morgan Cibilic

Gabriel Medina

Filipe Toledo

Kanoa Igarashi

Griffin Colapinto

Italo Ferreira

Matthew McGillivray

Johanne Defay

John John Florence

Brisa Hennessy