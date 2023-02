Apple TV+ annuncia il rinnovo della terza stagione di Tehran

Apple TV+ ha annunciato oggi che Tehran, il thriller di spionaggio vincitore di un International Emmy Award, è stato rinnovato per una terza stagione e che il pluricandidato agli Emmy Hugh Laurie ("Dr. House - Medical Division", "The Night Manager", "Roadkill") si unirà al cast. Creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin, la nuova stagione di "Tehran" è attualmente in produzione.



Dopo il suo debutto mondiale su Apple TV+ la scorsa estate, la seconda stagione di "Tehran" - che ha visto anche la partecipazione di Glenn Close - è stata definita come "avvincente", "emozionante", "uno degli show israeliani più ricchi di suspense mai realizzati". Il cast della terza stagione della serie si arricchirà grazie all'ingresso di Hugh Laurie nel ruolo di Eric Peterson, un ispettore nucleare sudafricano; Laurie affiancherà Niv Sultan, che tornerà a vestire i panni dell'agente del Mossad Tamar Rabinyan, insieme ai protagonisti delle stagioni precedenti, Shaun Toub e Shila Ommi, e alle nuove aggiunte Sasson Gabai, Bahar Pars e Phoenix Raei.



Tehran segue le vicende di Tamar (Niv Sultan), un'agente hacker del Mossad che si infiltra a Tehran sotto falsa identità. Dopo aver commesso un errore che l'ha portata a perdere i suoi più stretti alleati alla fine della seconda stagione, nella terza ritroviamo Tamar in cerca di un modo per reinventarsi e riconquistare il sostegno del Mossad, se vuole sopravvivere. La prima e la seconda stagione di Tehran sono ora disponibili in streaming su Apple TV+.



Tehran è creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin, che ne è anche co-creatore. I produttori esecutivi sono Eden e Shula Spiegel per Donna and Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios, Tony Saint, Daniel Syrkin, Moshe Zonder, Dari Shai Slutzky e Tal Fraifeld per Kan.