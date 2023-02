In arrivo su Paramount+ la nuova serie tv 1923

Paramount+ via Cinefilos.it annuncia che presenterà in esclusiva 1923, la nuova attesissima serie ideata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan con protagonisti il candidato all'Oscar Harrison Ford e la vincitrice dell'Oscar Helen Mirren, in arrivo in Italia su Paramount+ da domenica 12 febbraio. Nei giorni scorsi, inoltre, Paramount+ ha confermato ufficialmente che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.