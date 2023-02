Maria Antonietta dal 15 febbraio la nuova serie su Sky

In onda da mercoledì, 15 febbraio, Maria Antonietta, la nuova serie che racconta la storia della giovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia. Creata e scritta da Deborah Davis, sceneggiatrice del film La Favorita (per cui è stata candidata agli Oscar del 2018), e con protagonista l’attrice tedesca Emilia Schüle, la serie in 8 episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due nuovi episodi ogni mercoledì su Sky Serie (disponibili anche on demand).