Extrapolations - Oltre il limite, in arrivo la nuova serie Apple TV+

Apple TV+ via Cinefilos.it ha svelato oggi il trailer di Extrapolations - Oltre il limite, l'attesa serie dramedy a stelle e strisce dello scrittore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns ("Contagion", "Una scomoda verità", "The Report"). La serie limitata di una sola stagione, composta da otto episodi collegati tra loro, e prodotta da Media Res di Michael Ellenberg, uscirà con i primi tre episodi il 17 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.



Extrapolations - Oltre il limite è un dramma avvincente ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie provenienti da tutto il mondo e che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere fatte quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione. Ogni storia è diversa, ma la lotta per salvaguardare il nostro futuro è universale. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra stessa rovina, prima che sia troppo tardi?