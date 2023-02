The Square, la prossima puntata da giovedì 23 febbraio

In studio Nicolas accoglie la prima ospite di puntata, Silvia Borando di minibombo, casa editrice dedicata ai più piccoli che a marzo festeggia 10 anni. Attraverso la sua intervista scopriamo cosa c’è dietro il mondo dell’editoria per l’infanzia e quali sono le peculiarità dello scrivere per bambini, ma anche per gli adulti che li accompagnano nella lettura. A seguire, è il momento della rubrica di animazione Di cosa parliamo quando parliamo, dedicata in questa puntata all'Artivismo. L'artista Nari Ward è il protagonista del breve format 3 domande a… in cui risponde a domande sulla sua ricerca artistica ma anche sul tema del Black Lives Matter, celebrato in molti Paesi proprio nel mese di febbraio.

Il secondo ospite in studio è il musicista Xabier Iriondo, chitarrista degli Afterhours che ai tour con la band alterna una vita di sperimentatore musicale: in trasmissione porta il suo strumento a corde preparato dal nome Mahai Metak, composto da una tavola di legno, elementi elettronici e corde di acciaio. Il brano che esegue è un estratto da Tierra, ed è ottenuto percuotendo lo strumento con oggetti vari tra cui una retina, un batticarne e diversi pennelli. Durante l’intervista con Nicolas, Iriondo ci racconta qual è il suo percorso artistico e da cosa è dettata la sua attrazione verso la sperimentazione sonora.