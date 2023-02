In viaggio con Eugene Levy, disponibile su Apple TV+

Si intitola In viaggio con Eugene Levy ed è condotto proprio dall’attore vincitore dell’Emmy per Schitt's Creek che ci fa da guida in otto location del mondo. Dal Nord Europa al cuore desertico degli Stati Uniti fino a Venezia o alla foresta pluviale, Levy raggiunge posti inesplorati, location lussuose, capanne in mezzo al nulla, deserti, pianure, ghiacciai, boschi, lagune e vulcani. Insomma viaggia (sempre in tutta sicurezza, si intende) alla scoperta di posti particolari e usi e costumi del posto, con la cauta curiosità che, come ha lui stesso dichiarato, non è mai stata una sua caratteristica predominante. Tuttavia, la chiave della serie è proprio qui, nella riluttanza del suo protagonista al viaggio, tanto che in originale si intitola The Reluctant Traveler (il viaggiatore riluttante).

La serie segue Levy in viaggio verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, vivendo emozionanti avventure con nuovi amici, tra cui l'immersione in un bagno di suoni alle Maldive, il galleggiamento sul ghiaccio in Finlandia, il contatto con la Nazione Navajo nello Utah, il comando di una barca a vela a Lisbona, l'assaggio della cultura culinaria di Tokyo e il viaggio nella giungla della Costa Rica. Lungo il percorso, Levy soggiorna anche in hotel straordinari, tra cui lo storico Gritti Palace di Venezia e un hotel sospeso sui binari di una ferrovia sopra il Parco Nazionale Kruger in Sudafrica.

In viaggio con Eugene Levy è disponibile su Apple TV+ dal 24 febbraio.