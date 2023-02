Yellowstone: la prima parte della quinta stagione arriva su SKY

La prima parte della quinta stagione di Yellowstone, il western contemporaneo più famoso e seguito al mondo, arriva su Sky e in streaming su NOW da domani, mercoledì 1° marzo con due nuovi episodi ogni mercoledì (disponibili anche on demand). Protagonista Kevin Costner, vincitore del Golden Globe come migliore attore in una serie drammatica per il ruolo di John Dutton, ormai iconico proprietario del leggendario ranch del Montana.