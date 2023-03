Apple TV+ ha diffuso il teaser trailer della nuova serie Silo

Silo (già noto come "Wool"), la nuova serie drammatica in 10 episodi basata sulla trilogia di romanzi distopici bestseller del New York Times di Hugh Howey, farà il suo debutto il 5 maggio su Apple TV+. Oggi Apple ha rilasciato il teaser trailer e le prime immagini della serie creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost ("Band of Brothers - Fratelli al fronte", "Justified - L'uomo della legge"), che ne è anche showrunner. Il candidato all'Oscar Morten Tyldum ("In difesa di Jacob", "The Imitation Game") dirige i primi tre episodi, mentre la serie dramedy è interpretata da un cast corale guidato da Rebecca Ferguson ("Dune", "Mission: Impossible"), che è anche produttrice esecutiva. "Silo" uscirà su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 30 giugno.