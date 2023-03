Grand Tour. Viaggio in Italia debutta su SKY

La grande arte, l'incanto dei paesaggi, e il patrimonio archeologico dell’Italia, visti con lo sguardo dei viaggiatori del passato, e attraverso le storie di artisti, intellettuali e aristocratici stranieri che a partire dalla fine del Seicento intrapresero un viaggio di iniziazione culturale e sentimentale. SKY via Lifestar.it annuncia la nuova serie Grand Tour. Viaggio in Italia, in sei episodi in esclusiva su Sky Arte dal 14 marzo alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

La docu-serie attraversa la Penisola da Nord a Sud tra monumenti, musei e panorami naturali, facendo tappa nei luoghi irrinunciabili di quella grande epopea di conoscenza e scambio artistico. A guidare questo pellegrinaggio, vissuto spesso come una svolta da pittori e scultori, è l’attore Alessandro Sperduti, che, partendo da un fenomeno epocale come il Grand Tour, narrerà le vicende di artisti stranieri come Rubens, Van Dyck o Velazquez, ma anche in tempi più recenti Picasso o Andy Warhol, che hanno scelto l'Italia come luogo d'apprendistato, seguendo le orme di maestri come Michelangelo, Raffaello o Caravaggio, ispirandosi alle vestigia del passato greco-romano.

Attraverso le parole di grandi scrittori, da Goethe a Stendhal, il viaggio di Sperduti in sei grandi tappe mostrerà un'Italia inedita, dal fascino esotico e talvolta un po' minaccioso. Un paese che non ha mai smesso di proiettare un'immagine di sé come luogo rigeneratore, dove immergersi nelle sorgenti della civiltà.