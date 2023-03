Ed Sheeran: Oltre la Musica, la docuserie Disney+

Disney+ via Cinefilos.it ha annunciato la docuserie in quattro parti Ed Sheeran: Oltre la Musica , nella quale i produttori di Fulwell 73 Productions, vincitori di un Emmy Award (Elton John Live dal Dodger Stadium, Adele: One Night Only, The GRAMMY Awards) condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabile bambino balbuziente sia diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale e come siano nati i suoi più grandi successi. Ed Sheeran: Oltre la Musica , di Disney Branded Television, debutterà in tutto il mondo mercoledì 3 maggio su Disney+.

Per la prima volta, la superstar mondiale Ed Sheeran apre le porte e offre una panoramica completa e decisamente onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto. Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, la serie offre la possibilità di scoprire cosa Sheeran pensa del mondo, di se stesso e della sua musica, oltre a presentare un decennio di successi apprezzati dal pubblico globale.

Nel corso della sua lunga carriera di successo, Sheeran ha ispirato diverse generazioni di adulti, famiglie e bambini in tutto il mondo con la sua musica da classifica e attraverso la narrazione intima delle sue canzoni. In ogni episodio, Ed affronta temi ed emozioni che la maggior parte delle persone vive. Ed Sheeran esprime i suoi pensieri più profondi mentre rivaluta la vita e come un momento difficile abbia influenzato lui e la sua nuova musica.

L’imminente sesto album in studio di Ed, " - (Subtract)”, sarà pubblicato venerdì 5 maggio, anticipato dal primo singolo "Eyes Closed" in uscita venerdì 24 marzo.

" - " (Subtract) è un album che ritorna alle radici cantautorali di Ed e che è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, e presenta una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta.

" - " ricorda a tutto il mondo il motivo per cui Ed Sheeran rimane uno dei compositori più dotati della sua generazione; un artista che riesce ad analizzare le proprie esperienze così in profondità affinché i fan trovino conforto e appartenenza.

Per " - " Ed ha collaborato con Aaron Dessner (The National) alla scrittura e alla produzione dopo che Taylor Swift li ha fatti conoscere. Ed e Aaron hanno iniziato a creare l'album nel febbraio dello scorso anno, scrivendo oltre 30 canzoni in un solo mese passato insieme in studio. Le 14 tracce che compongono l’album sono perfettamente legate insieme da una produzione squisita sia per i brani più acustici sia per quelli molto più orchestrati.

“In questa docuserie, riveleremo un lato di Ed Sheeran che i fan non hanno mai visto prima”, ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. “Insieme a Fulwell 73, abbiamo creato qualcosa di veramente autentico e personale che non solo intratterrà il pubblico, ma lo ispirerà anche a sognare in grande e a perseguire le proprie passioni”.

“Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata; l’unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni”, ha dichiarato Sheeran. “Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato il momento giusto per aprire la porta e far entrare il pubblico. Spero che piaccia”.

“Tutti nel mondo conoscono e amano le canzoni di Ed Sheeran, che ha fatto da colonna sonora a tanti momenti della nostra vita”, hanno dichiarato Ben Turner e Ben Winston, soci di Fulwell 73, in un comunicato congiunto. “Ma questa serie in quattro episodi svela il vero uomo che si cela dietro le hit, mostrando Ed in un modo completamente diverso dopo un anno tumultuoso dal punto di vista personale e professionale. Per noi è stato un onore realizzare questa serie”.