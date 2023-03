CHRISTIAN: da domani terzo e quarto episodio con Edoardo Pesce

Niente più droga e criminalità. Città-Palazzo rinasce sotto la guida del suo nuovo boss CHRISTIAN , il “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce protagonista del supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, da domani venerdì 31 marzo con due nuovi episodi (terzo e quarto, disponibili anche on demand) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Cos’è un’utopia se non qualcosa di perfetto destinato a non realizzarsi mai? A Città-Palazzo sono in pochi a rendersene conto, e forse proprio per questo riescono davvero a sperare e credere nella loro impresa. Le cose però non vanno avanti da sole: per spingerle ci vuole un disegno, una visione. È qui che entrano in gioco ambigui esseri sovraumani che, rimanendo nell’ombra, muovono i fili di tutta Città-Palazzo portando le necessità umane a scontrarsi e mescolarsi con i piani celesti.

Mentre Christian (Edoardo Pesce), guidato e ispirato dal Biondo (Giulio Beranek), prova a dare un'altra prospettiva a Città Palazzo che non sia quella criminale dello spaccio, Matteo (Claudio Santamaria), costretto col ricatto dalla Nera (Laura Morante), si insinua come un serpente tra la comunità della periferia per minarne le fondamenta, instillando i semi della discordia fra i più deboli e soli, facendo leva sui sette peccati capitali. Questo il piano della Nera, dividere una comunità già fragile, per non permettere che una nuova divinità sorga e che l’umanità le si inginocchi davanti.

Il cast: Edoardo Pesce interpreta Christian, protagonista che dà il nome alla serie, accanto a Claudio Santamaria nei panni diMatteo, un postulatore del Vaticano dai metodi poco ortodossi. Con loro tornano Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il boss locale della prima stagione interpretato da Giordano De Plano, Francesco Colella nel ruolo di Tomei, il losco veterinario di Città-palazzo, Gabriel Montesi è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek e Ivan Franek ancora nei panni - rispettivamente - del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian. Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano che sarà di nuovo Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian.