In arrivo la seconda stagione della serie YELLOWJACKETS

Come riporta Cinefilos.it da mercoledì 12 aprile su Paramount+ sarà disponibile la seconda stagione della serie candidata agli Emmy YELLOWJACKETS . La prima stagione ha ottenuto il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto sette nomination agli Emmy. YELLOWJACKETS è prodotto dallo studio Entertainment One (eOne).

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), YELLOWJACKETS è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord.

La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all'acuirsi della fame e della paura, la tensione non fa che aumentare. Le dure condizioni dell'inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche delle sopravvissute si deteriora altrettanto rapidamente. Minacciate dall'oscurità della natura selvaggia - e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente - le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l'orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.

Epopea di sopravvivenza, storia di orrore psicologico e dramma di formazione, YELLOWJACKETS ha come protagonisti la candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), la candidata agli Oscar® e agli Emmy Juliette Lewis (Camping), la candidata agli Emmy Christina Ricci (Z: L'inizio di tutto) e Tawny Cypress (Unforgettable). Anche Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) si sono unite alla seconda stagione della serie, insieme a Elijah Wood (la trilogia de Il Signore degli Anelli) in un arco narrativo che durerà una stagione.