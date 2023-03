Cirque du Soleil: Kurios - Cabinet of Curiosities

Ogni volta l'arrivo del Cirque du Soleil nel nostro Paese è un evento al quale è difficile resistere. Come ha confermato gli oltre 130mila biglietti venduti prima ancora che si aprissero le porte del Grand Chapiteau di Kurios - Cabinet of Curiosities. Uno spettacolo incredibile quello presentato da Show Bees e Vivo Concerti, che giustifica ogni superlativo si possa usare per la celebre compagnia canadese, che in questa occasione sarà in scena a Roma fino al 29 aprile, per poi spostarsi a Milano - dal 10 maggio al 25 giugno - prima di proseguire con la sua tournée europea.