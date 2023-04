Christian, da domani su Sky e NOW gli ultimi due episodi della seconda stagione

William Shakespeare scriveva: "Alcuni si innalzano con il peccato, altri precipitano con la virtù”. Nel piccolo universo di Città-Palazzo la lotta fra bene e male mette a dura prova CHRISTIAN , il “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce, protagonista del supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect , da domani venerdì 7 aprile con i due episodi finali in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli ultimi episodi, quinto e sesto, da domani disponibili anche on demand , andranno domani sera dalle 21.15 su Sky Atlantic.

Tenere in mano le redini di una situazione ormai fuori controllo diventa sempre più difficile per Christian (Edoardo Pesce), che fronteggia la guerra intestina in corso a Città - Palazzo con i pochi mezzi che gli sono rimasti. Mentre gli Amici di Christian in modo grottesco pattugliano le strade, difendendo un regno sempre più fragile, Matteo (Claudio Santamaria) continua la sua opera e sceglie Rachele (Silvia d’Amico) come prossimo obiettivo. È il momento di fare i conti con il bene e il male, con il Biondo (Giulio Beranek) e la Nera (Laura Morante), con la violenza e il compromesso. Nessuno sembra pronto ad affrontare le conseguenze di quella che ormai è diventata una lotta divina. Saranno Christian e Matteo a doversi fronteggiare in un ultimo scontro, fra loro e con sé stessi, per ritrovare la via e capire finalmente quale davvero sia la volontà di un Dio che sembra aver ormai abbandonato Città-Palazzo.

SINOSSI EPISODICHE

La situazione a Città-Palazzo è fuori controllo. Gli Amici di Christian guidati da Michela setacciano le strade e rinchiudono i trasgressori. Christian torna in affari con i vecchi criminali del quartiere, con la condizione che il quartiere non torni ad essere una piazza di spaccio. Matteo instilla l'accidia in Rachele, che comincia a sentire il desiderio di suicidarsi. Christian non riesce a gestire la violenza e scopre che i boss hanno reintrodotto il traffico di droga.

Matteo salva Rachele dal suicidio e le propone di tradire Christian, per poi capire di non volere più essere una pedina della Nera. Fa quindi una scelta avventata: si auto-instilla la superbia. Il Biondo si manifesta a Christian e gli dice che il suo regno è fallito. Matteo si autodichiara nuovo leader di Città-Palazzo. Esther svela finalmente la sua vera natura, e la sua appartenenza. La Nera presenta a Christian una persona inaspettata…

Il cast: Edoardo Pesce interpreta Christian, protagonista che dà il nome alla serie, accanto a Claudio Santamaria nei panni diMatteo, un postulatore del Vaticano dai metodi poco ortodossi. Con loro tornano Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il boss locale della prima stagione interpretato da Giordano De Plano, Francesco Colella nel ruolo di Tomei, il losco veterinario di Città-Palazzo, Gabriel Montesi è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek e Ivan Franek ancora nei panni - rispettivamente - del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian. Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano che è di nuovo Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian.

Due debutti assoluti nel cast della seconda stagione di Christian: quello di Laura Morante, che interpreterà la Nera, misteriosa entità eterea che entrerà in gioco per disturbare i piani del Biondo, e quello di Camilla Filippi che sarà Esther, un’outsider di Città-Palazzo che non sembra vivere bene la presenza di Christian e che intreccerà con Matteo un legame profondo.

Il soggetto di serie è di Francesco Agostini, Giulio Calvani, Valerio Cilio, Stefano Lodovichi, con la collaborazione di Patrizia Dellea. Sceneggiature di Valerio Cilio, Patrizia Dellea, Stefano Lodovichi e Valentina Piersanti.