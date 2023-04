Città in fiamme: trailer della nuova serie in arrivo su Apple TV+

In Città in fiamme, il 4 luglio 2003 una studentessa della New York University viene aggredita a Central Park. Samantha era sola, non ci sono testimoni e le prove a disposizione sono molto scarse. La band dei suoi amici stava suonando nel suo locale preferito quando esce per incontrare qualcuno, promettendo di tornare. Non lo farà mai. Mentre si indaga sul crimine commesso contro Samantha, si scopre che lei è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la ribalta musicale del centro cittadino e una ricca famiglia di immobiliaristi dei quartieri alti logorata dai molti segreti che custodisce.



Chase Sui Wonders interpreta Samantha e Wyatt Oleff interpreta Charlie, un amico di Samantha che sta lottando per far fronte alla morte di suo padre l'11 settembre di due anni prima. Dopo che Samantha è stata ferita, non si ferma davanti a nulla pur di svelare il mistero di ciò che le è accaduto.