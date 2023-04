Sam - Una vita da Sassone, la prima serie originale prodotta in Germania

Sam – Una vita da Sassone si basa sull'incredibile storia vera di Samuel Meffire, il primo poliziotto nero della Germania dell’Est. È una serie avvincente che segue l’irrefrenabile ricerca di Sam del proprio posto in una società caratterizzata da forti pregiudizi. Nella sua lotta per vincere il sistema, diventa il volto di una campagna antirazzista e il simbolo di una nuova Germania. Tuttavia, la sua fulminea ascesa alla fama è rapidamente seguita da una brusca caduta: finisce infatti dietro le sbarre e i tabloid tedeschi lo bollano come “nemico pubblico numero 1”.



Il vincitore dell'International Emmy Award® Jörg Winger (Deutschland83/86/89), che è anche showrunner di Sam – Una vita da Sassone, Sebastian Werninger (entrambi della Big Window Productions) e Tyron Ricketts (Panthertainment) sono i produttori della miniserie in sette parti. L’executive producer è Leslie-Alina Schäfer, la producer è Naomi Marne (Big Window Productions). I creatori sono Tyron Ricketts, Jörg Winger e Christoph Silber (Nordwand).



Sam – Una vita da Sassone riunisce una squadra eccezionale e diversificata, sia davanti che dietro la macchina da presa: i registi principali sono Soleen Yusef (House Without Roof, Deutschland89) e Sarah Blaßkiewitz (Precious Ivie), gli sceneggiatori principali sono Jörg Winger e Christoph Silber che hanno scritto le sceneggiature insieme alla Writers Room Malina Nnendi Nwabuonwo, Toks Körner, Tyron Ricketts, Soleen Yusef e Carolin Würfel).