Apple TV+ ha diffuso il trailer della seconda stagione di Il Pianeta Preistorico

Questa stagione è formata da cinque episodi rilasciati nell'arco di una settimana e trasporta gli spettatori milioni di anni nel passato - alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo abitavano - con dei dettagli straordinari. Nell'esplorare cinque nuovi habitat, il pubblico verrà trasportato nei vulcani attivi dell'India, nelle paludi del Madagascar, negli oceani profondi vicino al Nord America e in molti altri luoghi. Durante questa stagione, la serie e i suoi creatori ci porteranno direttamente negli habitat dei dinosauri per sperimentare i pericoli, le avventure e persino il cameratismo tra specie diverse da quelle che abbiamo visto finora.





Come si vede dal trailer, la seconda stagione di "Il Pianeta Preistorico" mostra entusiasmanti scoperte scientifiche che hanno portato alla luce vari comportamenti dei dinosauri e introduce predatori mai visti prima. Nuovi studi mostrano che i dinosauri erbivori giganti, come il Tarchia, erano formidabili combattenti: la loro pelle corazzata li proteggeva dai predatori e nelle lotte per l'accoppiamento. Mentre il T. Rex era noto per essere il più potente predatore sulla terraferma, un rivale meno noto dominava i mari: il gigantesco Mosasaurus era una lucertola acquatica di 17 metri in grado di accelerare attraverso l'acqua a velocità incredibili e lanciare attacchi che la sua preda non poteva prevedere; l'Isisaurus è uno dei tanti dinosauri che fanno il loro debutto sullo schermo nella seconda stagione. I reperti fossili mostrano che potrebbero aver nidificato in enormi aree ricoperte di lava, deponendo deliberatamente le uova dove il calore vulcanico riscaldava il terreno. Sono stati trovati anche predatori dell'aria; il Quetzalcoatlus era un rettile volante delle dimensioni di una giraffa e l'animale più grande che abbia mai volato. Questi incredibili pterosauri potevano attaccare e volare con prede fino a 45 chili, armati di un becco lancinante lungo 2 metri.