Nicole Kidman nelle prime foto della serie Special Ops: Lioness

Paramount+ presenta le prime immagini in anteprima dell'attesissimo thriller di spionaggio Special Ops: Lioness (precedentemente intitolato "Lioness"). La serie originale, ideata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, ha come protagonisti l’attrice e produttrice esecutiva Zoe Saldaña, la vincitrice dell'Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman, Laysla De Oliveira e il premio Oscar Morgan Freeman. Special Ops: Lioness è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.