L'80° edizione degli Internazionali d'Italia in esclusiva in chiaro su Mediaset

ROMA - E' Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il meglio del torneo maschile dell’80° edizione degli «Internazionali d’Italia», in scena al Foro Italico di Roma. La durata dell’evento è sempre stata di otto giorni, da quest’anno per la prima volta il torneo si estende fino a undici giorni che Mediaset seguirà con la diretta di sfide imperdibili, con i migliori tennisti al mondo. Sul Canale 20, da mercoledì 10 a giovedì 18 maggio, è previsto il migliore match della giornata. Sabato 20 e domenica 21 maggio, una semifinale e la finale, in diretta su Italia 1. La telecronaca delle gare è affidata a Giampaolo Gherarducci e a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010. Da Roma, lo studio è condotto da Lucia Blini con ospite Francesca Schiavone. Inviato sui campi per interviste e commenti, Federico Mastria. Gli appassionati potranno così assistere - gratuitamente - ai match del torneo di Roma che, con Roland Garros e Monte Carlo, fanno parte dello Slam Rosso, il trittico di gare su terra battuta più rilevante e glamour al mondo.