Indiana Jones: un documentario di arte.tv porta alla scoperta delle origini del mito pop

A pochi giorni dal Festival di Cannes , in partenza il prossimo 16 maggio, cresce il fermento per l'attesissima anteprima alla kermesse di Indiana Jones e il Quadrante del Destino , quinto capitolo della saga con Harrison Ford, che vestirà nuovamente i panni dell’archeologo più amato del grande schermo.

In vista dell’uscita nelle sale del film diretto da James Mangold, prevista per fine giugno 2023, e a pochi giorni dall’inizio del festival, la piattaforma streaming europea arte.tv presenta Indiana Jones: alla ricerca della saga perduta: un documentario dedicato all’avventuriero, che ripercorre la genesi del personaggio nato dal sodalizio artistico tra George Lucas e Steven Spielberg. Il documentario sarà disponibile sulla piattaforma gratuitamente e sottotitolato in italiano a partire dal 19 maggio.

Celebrazione avvincente dedicata a esperti cinefili e spettatori occasionali, Indiana Jones: alla ricerca della saga perduta, co-diretto da Clelia Cohen e Antoine Coursat, ripercorre le vicende che portarono Harrison Ford, reduce dal successo di Guerre Stellari, a interpretare l’archeologo entrato nella leggenda. Per farlo, il mediometraggio mescola mezzi espressivi diversi (interviste, aneddoti, stralci di film e inediti dietro le quinte) partendo dalle origini del mito. È il 1977 e, alle Hawaii, due amici, Lucas e Spielberg, sono in spiaggia a riflettere su come riportare in auge la vecchia Hollywood del cinema d’avventura che avevano tanto amato da bambini. Ci riescono con una ricetta che ha già il sapore del successo: grazie a citazioni, influenze noir e spy, ritmi serrati ed effetti speciali a catena, danno vita a una narrazione irresistibile, che ancora oggi spinge milioni di fan in tutto il mondo a mettersi in fila fuori dalle sale cinematografiche.