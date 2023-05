The Bear: la seconda stagione dal 16 Giugno su Disney+

Disney+ ha annunciato che The Bear di FX, la serie di successo pluripremiata e acclamata dalla critica, tornerà con la sua attesissima seconda stagione il 16 agosto in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia. Tutti i 10 episodi saranno disponibili al lancio. La seconda stagione segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare il loro malmesso locale di panini in un posto di qualità superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.