Jack Ryan di Tom Clancy: in arrivo la quarta e ultima stagione!

Prime Video svela oggi via Cinefilos.it il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione della serie all’insegna dell’intrigo Jack Ryan di Tom Clancy. L’ultima stagione debutterà il 30 giugno su Prime Video con due episodi disponibili ogni venerdì fino all’epico finale il 14 luglio. La stagione in sei episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Gli appassionati possono recuperare le prime tre stagioni della serie già disponibili su Prime Video. La quarta stagione di Jack Ryan di Tom Clancy è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.