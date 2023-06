Gemma Arterton protagonista della serie FUNNY WOMAN

Sta per debuttare FUNNY WOMAN, la nuova serie con protagonista Gemma Arterton (Quantum of Solace), tratta dal best seller “Funny Girl” di Nick Hornby, ci fa fare un tuffo nella Londra degli anni ‘60 per raccontare l’industria televisiva di quel tempo. Scritti dalla pluripremiata Morwenna Banks (Slow Horses) e diretti da Oliver Parker (An Ideal Husband), tutti gli episodi della serie saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW da venerdì 2 giugno.

Barbara Parker è una reginetta di bellezza, appena stata incoronata Miss Blackpool, ma desidera qualcosa di più. Siamo alla fine degli anni ‘60 quando si trasferisce a Londra per ritrovare se stessa e intraprendere una missione: entrare nel mondo della commedia, allora fortemente dominato dagli uomini, e diventare qualcuno.

Ma la Londra che incontra non è così accogliente e leggera come quella di cui aveva letto e visto in TV. Con grande fatica e una lunga serie di imprevisti, Barbara, riesce e proporsi per un provino per uno spettacolo comico televisivo. Il suo talento, la sua spontaneità e irruenza sconvolgono gli autori del programma, che decidono di scommettere su di lei facendola diventare la star di una nuova sitcom rivoluzionaria che sarà di impatto sulla commedia britannica per i decenni a venire.

La serie Sky Original esplora il mondo dello spettacolo londinese con grande ironia, raccontando le difficoltà che le donne negli anni ‘60 dovevano affrontare per poter essere rispettate e apprezzate in ambienti ancora prevalentemente maschilisti. Gerarchie e sistemi che grandi donne come Barbara Parker sono riuscite a scuotere e sconvolgere.

Nel cast anche Tom Bateman (Murder on the Orient Express) nei panni di Clive, partner di Barbara nella sitcom, Arsher Ali (L’indice della paura) che interpreta Dennis, il regista dello show. Rupert Everett (Il Matrimonio del mio migliore amico) è invece Brian, talent scout che fiuta il talento di Barbara e la aiuta a farsi strada e Alexa Davies (Mamma mia! Ci risiamo), nella serie Marjorie, confidente, amica, coinquilina e prima sostenitrice della nuova star londinese.