“Calciomercato L’Originale” torna in diretta dal 5 giugno

“Calciomercato L’Originale” compie 20 anni. Un grande classico estivo che alimenta sogni e desideri di tifosi e appassionati e scandisce le serate di febbrile attesa. Con gli ingredienti di sempre, e con molto altro, torna la rubrica più attesa dell’Estate Italiana della Casa dello Sport “Calciomercato – L’Originale” , il programma condotto da Alessandro Bonan , con Gianluca Di Marzio e Fayna , che quest’anno festeggia il ventesimo anno dalla prima messa in onda. Si parte lunedì 5 giugno , tutte le sere live dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 , Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno ) e in streaming su NOW .

Per celebrare al meglio il ventesimo anno della rubrica, l’edizione dell’estate 2023 sarà contraddistinta da un inedito format itinerante che attraverserà l’Italia da nord a sud. Si parte dalle Marche, con Fano che ospiterà il programma dal 12 al 16 giugno. Dal 19 al 23 giugno si farà tappa in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro, per poi sbarcare in Sicilia, a Messina, dal 10 al 14 luglio, prima di risalire lo stivale con altri appuntamenti da nuove località tutte da scoprire. Anche quest’anno la musica sarà protagonista delle serate estive, con le melodie di Leonardo Lagorio che accompagneranno le puntate e le ultime notizie di mercato in studio. E poi una nuova sigla, “Estate Scenica”, come da tradizione scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan. Scenica è una parola bellissima che riporta alla rappresentazione. E che cos’è il Calciomercato se non una straordinaria rappresentazione? Immaginare Milano nel pieno della sua estate con il caldo e un amore lontano. È la condizione di molti che restano a lavorare in città e magari la sera guardano il programma come piccola consolazione: ”È solo un lunedì, di questa estate scenica. Dove ci sono alberi infiniti come cantava Gino, il grande Gino”, l’omaggio d’autore a Gino Paoli nel ritornello. Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio di “Calciomercato – L’Originale: giornalisti, atleti e volti noti di Sky Sport per raccontare, con il consueto stile narrativo scanzonato, ironico e anticonvenzionale, le manovre di mercato e gli appuntamenti sportivi dell’estate, da seguire anche su Sky e NOW.

Non mancheranno aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, sempre in prima linea e pronti a svelare tutti i retroscena delle trattative di giornata, gli incontri, le indiscrezioni sui primi colpi e sui movimenti tra le panchine. A rivelare le notizie della giornata Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e volto noto di Sky Sport. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti dal web e dai social, con Fayna pronto a catturare ogni tipo di curiosità. Inoltre, ampio spazio all’avvicinamento alle finali europee di UEFA Europa Conference League e UEFA Champions League, con Alessandro Bonan in collegamento da Praga per seguire l’impegno della Fiorentina mercoledì 7 giugno e Gianluca Di Marzio che sarà presente a Istanbul nel percorso di avvicinamento a Manchester City-Inter di sabato 10 giugno, entrambe da seguire live su Sky e NOW. “Calciomercato - L’originale” tornerà anche dal 14 al 31 agosto, sempre alle 23 dal lunedì al venerdì e sugli stessi canali, per raccontare le ultime settimane del calciomercato estivo. Il programma è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.