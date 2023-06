Zoe Saldana nel primo trailer della nuova serie Paramount+

Paramount+ ha presentato oggi il teaser trailer e la key art dell'attesissima serie originale Operazione Speciale: Lioness, che debutterà domenica 23 luglio in Italia oltre che negli Stati Uniti e in tutti i mercati internazionali Paramount+ in esclusiva sul servizio. Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, il candidato all'Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman. Operazione Speciale: Lioness è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+.