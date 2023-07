Strange Planet - Uno strano mondo, la nuova serie animata per adulti di Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato che Strange Planet - Uno strano mondo, la nuova serie animata per adulti composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 9 agosto con nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, fino al 27 settembre. Basata sull'omonima graphic novel bestseller del New York Times, divenuta un fenomeno sui social media, "Strange Planet - Uno strano mondo" offre uno sguardo esilarante e perspicace su uno scenario lontano non dissimile dal nostro. In un mondo stravagante di rosa e viola, gli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane quotidiane. A dare voce a questo mondo di strani esseri sono il candidato al Gotham Award Tunde Adebimpe ("Rachel sta per sposarsi"), la candidata all'Emmy Demi Adejuyigbe ("The Amber Ruffin Show"), Lori Tan Chinn ("Awkwafina è Nora del Queens"), il candidato al Critics Choice Award Danny Pudi ("Community") e la candidata all'Emmy Award Hannah Einbinder ("Hacks").



Strange Planet - Uno strano mondo è co-creata e prodotta esecutivamente dal vincitore dell'Emmy Dan Harmon ("Rick and Morty", "Community") e dall'autore di bestseller del New York Times Nathan W. Pyle. Il vincitore del premio Oscar® Alex Bulkley ("Pinocchio di Guillermo del Toro"), il vincitore del premio Emmy Corey Campodonico per ShadowMachine ("BoJack Horseman", "Tuca & Bertie"), Lauren Pomerantz ("Saturday Night Live", "The Ellen DeGeneres Show"), la vincitrice del premio Emmy Amalia Levari ("Over the Garden Wall", "Harvey Beaks"), Steve Levy ("Rick and Morty", "Community") e Taylor Alexy Pyle fungono da produttori esecutivi. "Strange Planet - Uno strano mondo" è prodotto da Apple Studios e ShadowMachine.